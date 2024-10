A Polícia Civil de Juiz de Fora abriu um inquérito para investigar um acidente ocorrido na Serra do Bandeirantes , no último domingo (13), em Juiz de Fora. Em nota divulgada nesta quarta-feira (16), o delegado Rodolfo Rolli informou que tomou a iniciativa após receber informações sobre o incidente.

Rolli detalhou as diligências que foram determinadas para apurar as circunstâncias do acidente. As principais ações incluem:

Requisição de Laudo: Um laudo do local do acidente será solicitado para identificar qual veículo foi o causador do sinistro. Oitiva de Policiais: A polícia irá ouvir os agentes que atenderam a ocorrência, buscando evidências que possam indicar um possível estado de embriaguez da condutora. Vale ressaltar que a motorista se negou a realizar o teste do bafômetro e, embora o exame clínico não tenha apontado embriaguez, ela também se recusou a fornecer sangue, dificultando a obtenção de provas materiais. Depoimentos dos Envolvidos: Todos os demais participantes do acidente serão ouvidos para elucidar os fatos. Filmagens de Residências: Uma ordem de serviço será expedida para verificar a existência de filmagens de câmeras de segurança em residências próximas ao local do acidente. Investigação da Origem da Condutora: Os investigadores irão apurar de onde a condutora partiu, se havia alguma festa no bairro Aeroporto e se há registros que possam indicar o consumo de bebidas alcoólicas antes de assumir a direção.

De acordo com a PC, essas medidas visam garantir uma investigação minuciosa, buscando esclarecer as circunstâncias do acidente e a responsabilidade dos envolvidos. A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e solicita que qualquer testemunha que tenha informações relevantes entre em contato com a delegacia.