O menino de 2 anos, Ângelo Gabriel Rodrigues de Mendonça, que estava internado após um grave acidente na Serra do Bandeirantes, em Juiz de Fora, não resistiu aos ferimentos e teve morte cerebral confirmada na tarde desta quarta-feira (16). A informação foi divulgada pela assessoria da Santa Casa de Misericórdia, que também anunciou que os órgãos do garoto serão doados.

O acidente ocorreu no último domingo (13) e deixou o menino entre as vítimas mais afetadas. Sua irmã, de 9 anos, continua internada em estado gravíssimo no CTI infantil, sendo assistida por ventilação mecânica.

Por meio de uma nota oficial, a Santa Casa expressou suas condolências: “É com pesar que informamos que o paciente A.G.R.M., de 2 anos, foi a óbito hoje, 16 de outubro de 2024, às 10h16, após a confirmação de morte encefálica. A instituição oferece suas sinceras condolências e solidariedade aos familiares neste momento difícil.”

Investigação Polícia Civil

A Polícia Civil de Juiz de Fora abriu um inquérito para investigar um acidente ocorrido na Serra do Bandeirantes , no último domingo (13), em Juiz de Fora. Em nota divulgada nesta quarta-feira (16), o delegado Rodolfo Rolli informou que tomou a iniciativa após receber informações sobre o incidente.

