Todas as unidades do DIGA, em Juiz de Fora, estão disponibilizando o cartão Moov para venda. Segundo a empresa, o horário de atendimento nos pontos é de segunda a sexta-feira, das seis da manhã até as oito da noite. E aos sábados, das sete da manhã até as duas e vinte da tarde. Além da venda do cartão, as unidades também oferecem recarga para os cartões que podem ser através do Pix por Whatsapp no número (32) 9 9813-8021.