Rua José Kalil Ahouagi sofre alterações de trânsito, em Juiz de Fora

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), informa que a Rua José Kalil Ahouagi, no Centro, passou a operar no sentido único da Rua Benjamin Constant até a Rua Leopoldo Schmidt. A nova sinalização de trânsito, tanto na horizontal, quanto na vertical, já foi instalada no local, informando as alterações aos motoristas e pedestres.