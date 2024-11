Nesta sexta-feira, 22, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) inaugura as decorações das festividades de Natal. A partir das 18h, no Parque Halfeld, os corais da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) vão se apresentar ao público. Em seguida haverá o acendimento das luzes em diversos pontos da região central da cidade.



Além do Parque Halfeld, a noite marca o início das iluminações dos enfeites no EsPaço Municipal, na Avenida Rio Branco e das ruas São João e Halfeld. Com o tema “Sonhos de Natal”, as festividades acontecerão de 22 de novembro a 6 de janeiro. Entre as atrações estão a Casa do Papai Noel, que será aberta no dia 3 de dezembro, no Espaço Cidade. Haverá ainda espaços instagramáveis e atrações musicais a serem divulgadas em nossas redes.

A partir do próximo domingo (24), dezesseis praças da cidade também serão iluminadas com as luzes de natal. São elas: a Praça Agassis (Centro); Praça Armando Toschi (Santa Helena); Praça Áureo Gomes Carneiro (Grama); Praça CEU (Av. Presidente Juscelino Kubitschek); Praça Coronel Aprígio Ribeiro (Paineiras); Praça da Vila Ideal; Praça de Benfica; Praça de Santa Luzia; Praça do Manoel Honório; Praça Dr. João Penido (Praça da Estação); Praça Jarbas de Lery Guimarães (São Mateus); Praça João Pessoa (Centro); Praça Mennelick de Carvalho (Santa Helena); Praça Presidente Antônio Carlos (Centro); Praça Presidente Kennedy (Paineiras) e Praça Teotônio Vilela (Vitorino Braga).