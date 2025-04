Um princípio de incêndio em uma Volkswagen Kombi mobilizou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela Avenida Ministro Espírito Santo, no bairro Araújo, na manhã deste sábado. O fogo teve início por volta das 7h, na região do motor do veículo.

A situação, que poderia ter tomado proporções mais graves, foi rapidamente controlada por populares com o uso de extintores de incêndio. Graças à ação dessas pessoas, as chamas foram contidas antes que causassem maiores danos à Kombi ou colocassem outras vidas em risco.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegar ao local, o incêndio já havia sido controlado. A equipe realizou orientações de segurança e indicou os procedimentos a serem tomados após o ocorrido. Ninguém se feriu.

As causas do incêndio não foram confirmadas, mas a principal suspeita é de falha mecânica.