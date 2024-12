No início da tarde desta segunda-feira (2) equipes da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) estão atuando no reparo de um vazamento de água na adutora que passa pela Avenida Sete de Setembro, no cruzamento com a Rua Cesário Alvim, na altura do Bairro São Bernardo. Uma empreiteira, que presta serviços para a Cesama, estava trabalhando no local e atingiu, acidentalmente, a tubulação. Para realização dos reparos, foi necessário suspender o fornecimento de água da região, podendo comprometer o abastecimento dos seguintes bairros e adjacências: Cesário Alvim, Jardim do Sol, Bosque dos Pinheiros, Botanágua, Nossa Senhora de Lourdes, Santo Antônio, Tiguera e Retiro.

A Cesama pede a compreensão dos moradores da área e orienta para que economizem água até que o abastecimento esteja normalizado, especialmente pelas altas temperaturas registradas nesta segunda-feira. Assim que os trabalhos forem concluídos, a companhia retomará a operação do sistema.