A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) autuou clínicas odontológicas na última quinta-feira, 28. Os estabelecimentos ofereciam serviços de crédito pela BrasilCard de forma irregular.



Os fiscais de postura da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) conveniados ao Procon identificaram concessão de crédito em seis estabelecimentos que não possuem licença para esse tipo de serviço, sendo eles a Sorria Mais, a Clínica Odontomédica, a Doutor Sorriso Mais, a LB Odontologia, A.B.L. Odontologia e a Vem Sorrir Minas Clínicas Odontológicas. O Procon também encaminhou a notificação com as irregularidades para ciência do Conselho Federal de Odontologia (CFO).



A autuação determina prazo de 20 dias a partir do recebimento da notificação para que as empresas prestem esclarecimentos junto ao Procon. Além disso, as atividades relacionadas à outorga de crédito foram imediatamente suspensas. Os demais serviços seguem em funcionamento.