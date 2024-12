Nesta terça-feira (17), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com o apoio das polícias Militar e Penal, realizou a operação Salvaguarda, na região da Zona da Mata. A ação ocorreu nas cidades de Viçosa, Coimbra, Juiz de Fora e Visconde do Rio Branco, culminando em quatro prisões. Além do cumprimento de mandados, o objetivo dos trabalhos policiais foi avançar em investigações relacionadas com crimes violentos e tráfico de drogas.

Segundo a PC, a operação é fruto das apurações sobre um homicídio ocorrido no município de Paula Cândido no dia 2 deste mês. Durante as buscas coordenadas pelo delegado Renato Zanco, da equipe de repressão ao tráfico de drogas em Viçosa, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack, todas embaladas para venda no varejo.

Simultaneamente, a Polícia Penal cumpriu mandado de busca na cela do suspeito de ser o mandante do assassinato, custodiado em unidade prisional em Juiz de Fora. Na ocasião, dois celulares foram apreendidos.

Além das quatro pessoas presas, com idades entre 18 e 27 anos, uma delas ainda autuada em flagrante por tráfico de drogas, houve a apreensão de uma adolescente, de 17 anos.

"A operação reforça a importância da integração entre as forças policiais no combate à criminalidade. Os detidos responderão por tráfico de drogas e figuram como suspeitos de envolvimento no homicídio, permanecendo à disposição da Justiça", informa o delegado Renato Zanco.

