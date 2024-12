O deslizamento do muro de uma casa foi registrado na manhã desse domingo (22), no Bairro Grajaú, em Juiz de Fora. O Corpo de Bombeiros foi mobilizado para atender a ocorrência que ocorreu, às 6h, na Rua Munir Simão Sffeir.

Segundo informações da guarnição, os escombros atingiram parte da residência que fica baixo do talude. Apesar do impacto, não houve vítimas. Os Bombeiros realizaram a avaliação inicial do local, mantendo a área isolada para garantir a segurança dos moradores e vizinhos.

FOTO: Corpo de Bombeiros - Muro cai sobre casa no bairro Grajaú

Diante do risco de novos deslizamentos, a Defesa Civil e a Polícia Militar também foram acionadas para reforçar as medidas preventivas. Parte da rua foi interditada para circulação de veículos e pedestres enquanto as autoridades analisam a estabilidade do terreno e realizam ações necessárias para evitar novos desastres.

As equipes permanecem monitorando a área e orientando os moradores sobre os riscos.

Queda de árvore no Bairro Retiro

Devido as fortes chuvas do domingo (22), os Bombeiros também foram mobilizados para a retirada de uma árvore que caiu no trecho da BR-267, no bairro Retiro, em Juiz de Fora. Ela chegou a obstruía completamente a via.

A equipe compareceu ao local e realizou a liberação da estrada em cerca de duas horas. A operação garantiu o restabelecimento do trânsito na região.