O Museu Mariano Procópio oferecerá visitas guiadas nos próximos dias 15 e 19, como parte da programação especial do período de férias escolares. Na quarta-feira (15) a partir das 10h, as visitas serão guiadas para as crianças da Colônia de Férias na exposição "Fios da Memória: A Formação das Coleções do Museu", que conta a história da formação das coleções do Museu Mariano Procópio.

No domingo (19) a visita guiada estará disponível para o todo público, em todo circuito expositivo, a partir das 10h30. Lembrando que, aos domingos, em Juiz de Fora o transporte público de ônibus é gratuito.