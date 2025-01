Nesta segunda-feira (20), Juiz de Fora mantém um dia quente e ensolarado, sem chuvas, de acordo com informação do Clima Tempo. A previsão é que as temperaturas variem entre a máxima de 31°C e a mínima de 22° C.

De acordo com Clima Tempo, há chances 87% de chuvas no resto da semana com máximas de 32°C e mínimas de 21° graus Celsius.