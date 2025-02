O Colégio de Aplicação João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Fora, oferece quatro vagas para o 3º ano do Ensino Médio, com ingresso no ano letivo de 2025, a serem preenchidas por meio de sorteio público. Os candidatos devem ter nascido entre 1º de janeiro de 2007 a 31 de março de 2008 e terem sido aprovados no 2º ano do Ensino Médio, sem nenhuma retenção.

As inscrições devem ser feitas no período 4 a 12 de fevereiro, exclusivamente pela internet, por link . O responsável legal do candidato deverá ler atentamente as instruções, preencher os dados solicitados e, ao concluir o preenchimento, gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) correspondente à taxa de inscrição para efetuar o pagamento. O valor é de R$50.

No período de 17 a 19 de fevereiro, o responsável pelo candidato deverá retornar ao site, acessar o link do cadastramento da inscrição, imprimindo ou baixando o cartão com o número que o candidato(a) irá concorrer no sorteio.

O sorteio acontece no dia 19 de fevereiro de 2025, quarta-feira, às 19h, no Colégio de Aplicação João XXIII. É obrigatória a presença de um representante do candidato, munido do cartão de inscrição, no local e horário exato do sorteio. Caso o representante do candidato sorteado não esteja presente ou não apresente o cartão de inscrição, perderá o direito à vaga.

O resultado será divulgado no site do Colégio de Aplicação João XXIII e na entrada do escola, próximo à portaria, a partir das 15h do dia 20 de fevereiro. A matrícula dos sorteados deverá ser feita no dia 21 de fevereiro, das 8h às 12h ou das 14h às 19h, na Secretaria do Colégio.