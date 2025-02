A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realiza, nesta quinta-feira (6), uma interligação de rede de água, que constitui uma nova etapa de instalação do novo reservatório no Bairro Jardim dos Alfineiros. O trabalho vai potencializar o sistema de abastecimento de água em algumas regiões.

Para a execução dos serviços, será necessário desligar a Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) localizada neste bairro, no intervalo entre 8h e 12h. Isso pode afetar, momentaneamente, o abastecimento de água no Jardim dos Alfineiros e em parte do bairro Nova Era, mas com previsão de normalização, ainda na noite de quinta-feira (6).

Localizado na Rua Francisco Jorge de Oliveira 271, o novo reservatório no Jardim dos Alfineiros integra uma série de entregas feitas pela Cesama de novas estruturas, iniciadas em 2024. Em formatos e capacidades distintas, os novos reservatórios vão contemplar, nesta fase, os seguintes bairros e/ou residenciais: Milho Branco, Dom Bosco, Santa Lúcia, Santos Dumont e Jardim das Flores.