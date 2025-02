Nesta quarta-feira (5), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) incinerou mais de 800 quilos de drogas – tais como crack, cocaína e maconha – e materiais relacionados com o crime de tráfico, em de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

O material foi apreendido em ações da PCMG na área que compreende a Delegacia Regional em Juiz de Fora, unidade pertencente ao 4º Departamento.

O procedimento de incineração ocorreu em uma empresa situada na Zona Norte do município, sob a coordenação do delegado Rodrigo Ciscotto, e foi acompanhado por representante do Ministério Público.