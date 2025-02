Na tarde desta quarta-feira (05), um serralheiro de 69 anos sofreu uma descarga elétrica enquanto prestava serviço em uma residência na Rua Oscar Teodoro de Oliveira, no bairro Santa Rita, em Juiz de Fora. O acidente ocorreu por volta das 14h e mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o trabalhador estava içando barras de perfil metálico por meio de uma corda, através da janela do imóvel, quando uma das peças acidentalmente encostou na fiação elétrica. O contato resultou em uma forte descarga elétrica, causando queimaduras de 1º e 2º grau nos membros superiores e inferiores, além de um ferimento na cabeça com hematoma.

O serralheiro foi encontrado sentado no 4º andar do edifício, consciente e orientado. Os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos ainda no local, antes de encaminhá-lo ao HPS, onde recebeu atendimento médico especializado.

