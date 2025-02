O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Juiz de Fora (CMDCA/JF) realizou, na última quarta-feira (05), a Assembleia Geral para a Escolha de Membros Não Governamentais para o biênio 2025-2027. O evento reuniu representantes de diversas entidades da sociedade civil, que agora passam a integrar o colegiado.

Foram eleitas como titulares as seguintes entidades: Ordem dos Advogados do Brasil / 4ª Subseção - Juiz de Fora, Pastoral da Criança, Conselho Regional de Psicologia (CRP), Centro de Acolhimento à Infância e à Adolescência (CAIA), Rede Cidadã e Obras Sociais Padre Júlio Grooten. Já como suplentes, foram escolhidos o Conselho Regional de Serviço Social, Amigos Mãos Abertas, Associação de Ensino Social Profissionalizante (ESPRO), Aldeias Infantis SOS, Fundação Ricardo Moysés Jr. e Instituto Peron.

A representante do CRP, Sara Cristian, destacou a importância do compromisso assumido pelo grupo. "Iremos com todo nosso empenho buscar a garantia de direitos", afirmou. O advogado Luciano Ribeiro, da OAB/JF, ressaltou que o resultado do processo eleitoral é um reconhecimento do trabalho da instituição na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Ricardo Gomes, do CAIA, reforçou que está aberto ao diálogo com outras entidades da cidade para fortalecer a causa.