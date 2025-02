Na tarde desta quinta-feira (6), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um incêndio em veículo na Rua Santa Terezinha, próximo à Padaria Boa Esperança, em Juiz de Fora.

De acordo com o proprietário, o carro apresentou problemas mecânicos na embreagem e precisou ser estacionado. Pouco depois, ele percebeu fumaça saindo do motor, e as chamas se alastraram rapidamente.

As guarnições do Corpo de Bombeiros atuaram no isolamento do local, combate às chamas e rescaldo, garantindo a eliminação de riscos adicionais. Após o atendimento, o veículo foi deixado sob responsabilidade do proprietário. Não houve vítimas.



Tags:

santa terezinha