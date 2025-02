O Cinemais do Jardim Norte participa da Semana do Cinema, que começa nesta quinta-feira, 6 de fevereiro, e se estende até o dia 12, trazendo ingressos promocionais a R$ 10. A campanha nacional, que já se tornou um sucesso, visa democratizar o acesso à cultura e ao entretenimento, garantindo preços mais acessíveis ao público.

Entre os filmes em cartaz, destacam-se os nacionais O Auto da Compadecida 2 e Ainda Estou Aqui, este último com três indicações ao Oscar. Além disso, o evento contará com uma programação variada, incluindo longas internacionais que prometem atrair diferentes públicos.

Além do preço especial dos ingressos, o Cinemais do Jardim Norte também oferecerá um combo promocional com pipoca média e dois refrigerantes por R$ 30. A promoção é válida para todas as sessões e horários, incluindo finais de semana, exceto pré-estreias e exibições especiais.

Os interessados podem conferir os horários das sessões e adquirir os ingressos diretamente no site do Cinemais (https://www.cinemais.com.br/) ou em plataformas de venda de ingressos online.

