A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, finalizou, nesta sexta-feira (7), a operação Thor II, em Viçosa. A ação resultou na prisão de nove suspeitos, e um adolescente foi apreendido.

Segundo a Polícia Civil, a ação conjunta teve como objetivo o combate a crimes de homicídio e ao tráfico de drogas na cidade.

Investigados

Entre os presos está um homem, de 35 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas na região, além de seu principal aliado, de 32, e outro investigado, de 27 anos, com mandados de prisão. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido. Outros seis suspeitos, com idades entre 20 e 30 anos, foram detidos em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

Durante as buscas, foram apreendidos grandes quantidades de maconha, ecstasy, crack, cocaína e lança-perfume; três veículos; três armas de fogo, munições e carregadores; dinheiro; celulares; câmeras de monitoramento; e materiais utilizados para a contabilidade do tráfico.

Operação Thor II

A ação, coordenada pelo delegado regional José Donizetti Teixeira e pelos delegados Renato Zanco e Moises Albuquerque, mobilizou 107 integrantes das forças de segurança, entre eles 61 policiais civis, 42 policiais militares e quatro bombeiros militares.

Os trabalhos ocorreram a partir de investigações da Delegacia Regional de Polícia Civil em Viçosa, que resultaram na conclusão de diversos inquéritos policiais a serem remetidos à Justiça.

Todos os presos foram encaminhados ao sistema prisional.