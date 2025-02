Um homem de 30 anos foi morto a tiros no final da tarde deste domingo (09) próximo à Praça Antônio Carlos, em Juiz de Fora. A motivação seria retaliação por um homicídio cometido há 11 anos atrás, em 2014.

O Samu foi acionado para prestar socorro, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

A Prefeitura de Juiz de Fora publicou uma nota nas redes sociais afirmando que o evento era privado e não integra o circuito de atrações do Carnaval 2025. Na nota, a Prefeitura afirma que o responsável pelo evento foi autuado por orgãos de fiscalização, pela Guarda Municipal e pela PMMG. O caso segue em investigação.

Confira a nota completa:

A Prefeitura de Juiz de Fora manifesta profundo pesar pelo trágico incidente de violência ocorrido na noite deste de domingo, na Praça Antônio Carlos.

Reafirmamos que espaços públicos como a Praça Antônio Carlos são destinado à promoção de convivência pacífica e do lazer para todos os cidadãos. A violência que presenciamos fere os princípios fundamentais da nossa comunidade e causa dor a todos nós.

Informamos que o evento realizado na Praça Antônio Carlos, palco deste lamentável episódio, contrariou as normas previamente estabelecida, ocorrendo com diversas desconformidades. O responsável pela organização do evento foi identificado e autuado pelas autoridades competentes, incluindo a equipe de fiscalização, a Guarda Municipal e a Polícia Militar.

Em complemento, cumpre deixar evidente que o evento é de responsabilidade privada, não integrando o calendário de atividades do carnaval.

As autoridades realizaram um investigação completa no local, incluindo um extenso levantamento fotográfico, que fornecerá elementos para a apuração dos fatos e a tomada de medidas adicionais.

A Prefeitura de Juiz de Fora reitera seu compromisso com a segurança da população e da manutenção da ordem nos espaços públicos da cidade.

Outras ocorrências

Um homem, de 43 anos, também foi socorrido pelo Samu. Segundo informações da Polícia, ele foi agredido por um grupo de pessoas por possuir uma dívida relacionada ao uso de drogas. Ele negou as acusações.