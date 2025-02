Na manhã do sábado (08), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para atender a uma ocorrência de queda de árvore na Rua Cosete de Alencar, no Morro da Glória, em Juiz de Fora. O incidente ocorreu em frente ao número 35, causando a obstrução parcial do trânsito de veículos e pedestres.

De acordo com os bombeiros, um caminhão teria esbarrado na árvore, que já apresentava sinais de patologias avançadas em seu tronco, levando-a a cair. Felizmente, não houve registro de feridos ou danos materiais. Assim que chegaram ao local, os bombeiros cortaram a árvore e liberaram a via. A EMPAV limpou o local após a ação dos bombeiros.