Na noite desta sexta-feira (09), por volta das 23h30, um acidente de trânsito mobilizou o Corpo de Bombeiros na Avenida Brasil, no bairro Poço Rico, em Juiz de Fora. Um carro bateu contra um poste após perder o controle ao fazer uma curva, deixando três pessoas feridas.

Segundo informações dos bombeiros, o carro primeiro atingiu uma contenção de alvenaria antes de se chocar contra o poste. No local, os militares encontraram três vítimas: o condutor, um homem de 25 anos, que sofreu um corte profundo na cabeça; uma passageira de 44 anos, com suspeita de fratura no fêmur; e outra passageira de 34 anos, que apresentava confusão mental e arranhões pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros realizou o isolamento da área, o desligamento das baterias do veículo e a aplicação de serragem para conter possíveis vazamentos. As vítimas foram imobilizadas e encaminhadas ao HPS pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU.

A Polícia Militar e a Polícia Civil também estiveram no local para registro da ocorrência e avaliação das circunstâncias do acidente.