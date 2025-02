Mais um alvo da operação que objetiva desmantelar a organização criminosa Terceiro Comando Puro, na Zona da Mata, foi preso preventivamente. Ele estava foragido no Estado do Rio de Janeiro e foi preso em Ubá, na última sexta-feira (7).

A operação, que ainda está em andamento, faz parte de um esforço conjunto do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para reprimir o avanço da criminalidade violenta na região e garantir a segurança da população.

Participam da operação cerca de 100 policiais militares, servidores do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e sete promotores de Justiça.

A Operação Scar, deflagrada pelo Gaeco de Visconde do Rio Branco e PMMG, já cumpriu 53 mandados judiciais, sendo 32 de busca e apreensão, 11 prisões temporárias, nove prisões preventivas e um mandado de indisponibilidade de imóvel, mais precisamente uma casa utilizada pelo grupo para fins ilícitos.

Onze pessoas com vínculos com a facção criminosa carioca já foram denunciados à Justiça.

Relembre o caso

O Ministério Público e a Polícia Militar deflagraram, em outubro no ano passado, uma operação com o objetivo de apurar e reprimir o tráfico de drogas e a prática de crimes violentos, incluindo homicídios, perpetrados por membros de uma organização criminosa altamente atuante nos bairros Vila Casal, Solar e regiões adjacentes, no município de Ubá, com ramificações e elos com facções criminosas oriundas do Estado do Rio de Janeiro.

A ação está sendo conduzida pelas Promotorias de Justiça Criminais da Comarca de Ubá, pelo Gaeco Zona da Mata (Visconde do Rio Branco) e a Polícia Militar.

O objetivo da operação é cumprir mandados judiciais de busca e apreensão, prisão temporária e indisponibilidade de um imóvel. Além disso, a Justiça determinou a apreensão de todos os veículos e valores, em dinheiro, pertencentes ou utilizados para fins criminosos.

