A semana promete ser de calor intenso em Juiz de Fora, com as temperaturas podendo atingir até 32 graus. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado de Minas Gerais, especialmente a Zona da Mata, deve experimentar céu de parcialmente nublado a nublado, com chuvas isoladas e em menor quantidade.

Para esta segunda-feira (10), a previsão é de máxima de 30 graus, com aumento na cobertura de nuvens à tarde, mas com poucas chances de chuva. As temperaturas continuam elevadas nos próximos dias, variando entre 19 e 20 graus durante a noite e podendo alcançar 29 graus na terça-feira (11) e quarta-feira (12).

Já na quinta-feira (13) e sexta-feira (14), o calor se intensifica ainda mais. Com céu mais claro e pouca cobertura de nuvens, as máximas podem chegar aos 32 graus.

