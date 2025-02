Na noite de segunda-feira (10), o Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora foi acionado para atender a uma ocorrência de superaquecimento de panela na Rua Américo Lobo, no bairro Manoel Honório. Um morador deixou uma panela com óleo sobre o fogo e acabou dormindo.

Vizinhos perceberam a situação e chamaram os bombeiros. O morador foi despertado e permitiu a entrada da equipe, que retirou a panela superaquecida e fechou o gás de cozinha. Ninguém ficou ferido, e o incidente não causou danos materiais. O morador recebeu orientações sobre segurança doméstica, e a ocorrência foi encerrada no local.

Já na madrugada de terça-feira (11), os bombeiros foram acionados para combater um princípio de incêndio em um estabelecimento comercial na Avenida Francisco Valadares, no bairro Vila Ideal. O fogo teve início na fritadeira elétrica da mercearia "Bar e Mercearia do Sérgio", possivelmente devido a superaquecimento, e causou uma grande dispersão de fumaça.

Ao chegarem, os bombeiros desligaram a energia elétrica e o gás. Como o estabelecimento estava fechado e o proprietário não foi localizado, a equipe precisou arrombar uma janela para acessar o interior da loja. No local, foi constatado que o foco do incêndio já havia sido extinto, restando apenas a presença de fumaça. A equipe realizou a ventilação do espaço e deixou o local sob os cuidados de moradores do prédio.