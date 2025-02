O Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), em parceria com o Comitê de Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil - Núcleo Juiz de Fora, abre inscrições para oficinas criativas de Carnaval. A iniciativa busca capacitar mulheres na customização de fantasias, abadás, acessórios e adereços, incentivando a criatividade e promovendo a geração de renda durante a maior festa popular do país.

As oficinas serão gratuitas e ocorrerão neste sábado (15), das 14h às 17h, no CCBM. Podem participar pessoas a partir de 8 anos, desde que acompanhadas pelos responsáveis.

As atividades oferecidas incluem a "Oficina de Ombreira e Máscara", ministrada pela instrutora Cida Justiniano, e a "Oficina de Customização de Camiseta/Abadá", com a instrutora Raquel Alves. Ambas acontecem simultaneamente e proporcionarão aos participantes a oportunidade de explorar diferentes técnicas de personalização de figurinos carnavalescos.

Para se inscrever, os interessados devem preencher o formulário online disponibilizado pelo Grupo Mulheres do Brasil. O link pode ser acessado por meio da bio do Instagram (@grupomulheresdobrasil) ou diretamente pelo link. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (32) 3239-5524.