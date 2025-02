Uma tentativa de feminicídio foi registrada na Escola Municipal Padre Wilson, no bairro Igrejinha, em Juiz de Fora, na tarde desta terça-feira (11).

De acordo com informações do Hospital de Pronto Socorro (HPS), a vítima, mãe das crianças, deu entrada na unidade com quadro estável, apresentando sete perfurações, mas sem ferimentos profundos.

Segundo relatos preliminares, o casal teria ido junto à escola para buscar os filhos quando iniciou uma discussão sobre a guarda das crianças. Durante o conflito, o homem atacou a ex-companheira com uma faca. A direção da escola acionou o Samu e a Polícia Militar imediatamente após o ocorrido e também contatou os avós maternos para garantir o acolhimento das crianças.

A Prefeitura de Juiz de Fora afirmou que está acompanhando o caso desde o primeiro momento. A Secretaria de Saúde mobilizou sua equipe para o atendimento da vítima no HPS, enquanto a Secretaria de Educação elabora um plano pedagógico para dar suporte aos alunos, professores e funcionários da escola.

Além disso, a Secretaria Especial das Mulheres está prestando atendimento e acolhimento tanto à vítima quanto aos seus filhos. A Guarda Municipal e a Polícia Civil seguem acompanhando o caso.