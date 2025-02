Na noite desta terça-feira (11), por volta das 19h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver em um pequeno riacho localizado no km 78 da BR-267, na Fazenda São Lourenço, em Juiz de Fora.

A equipe foi chamada pela Polícia Militar e, ao chegar ao local, constatou que se tratava do corpo de um homem em estado de putrefação. Não foi possível identificar a vítima, pois ele não portava documentos. Além disso, as causas da morte não puderam ser determinadas no momento do resgate.

Após a retirada do corpo do riacho, a Polícia Civil foi acionada para a realização da perícia técnica, que deverá esclarecer as circunstâncias do falecimento. A funerária de plantão também foi chamada para realizar a remoção do corpo, que foi deixado sob os cuidados da Polícia Militar