O Corpo de Bombeiros Militar atendeu, na noite de quarta-feira (12), uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na Rua José Lourenço, no bairro São Pedro, em Juiz de Fora. O fogo foi provocado por uma explosão na cozinha da casa, por volta das 19 horas.

De acordo com os bombeiros, um homem de 42 anos preparava o jantar utilizando um fogão a álcool quando colocou uma porção de carne congelada em óleo muito quente. O contato da carne fria com o óleo provocou uma explosão, espalhando chamas pelo ambiente.

A vítima sofreu queimaduras de segundo grau em uma grande extensão do corpo, com maior gravidade nas pernas, no abdômen e na região das genitais. Apesar da gravidade dos ferimentos, o próprio morador conseguiu conter o incêndio antes da chegada dos bombeiros.

No local, a equipe do Corpo de Bombeiros realizou a ventilação da casa para eliminar a fumaça e inspecionou a estrutura do imóvel. O homem recebeu atendimento médico e foi encaminhado pelo SAMU para uma unidade hospitalar.

Tags:

explosão