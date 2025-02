Na tarde desta quarta-feira (12), a Polícia Civil prendeu dois suspeitos de envolvimento em um esquema internacional de tráfico de drogas em Juiz de Fora.

A operação Checkout revelou que um cidadão português, de 32 anos, comercializava haxixe e ecstasy em diversos bairros da cidade, principalmente na região Leste, com apoio de um morador local, de 40 anos, responsável por armazenar e distribuir as substâncias.

As investigações indicaram que o estrangeiro, hospedado em um hotel da cidade, já possuía antecedentes por tráfico de drogas em seu país e era suspeito de integrar uma rede internacional de transporte de entorpecentes da América Latina para a Europa. Diante das informações a Polícia Civil começou a monitora-lo.

O português foi abordado ao sair do quarto do hotel, no bairro Granjas Betânia, sendo flagrado com haxixe, que foi apreendido. Paralelamente, o segundo suspeito foi detido nas proximidades, portando porções da mesma droga e de cocaína, além de dinheiro em espécie.

Durante a abordagem, o homem admitiu armazenar drogas para o estrangeiro e autorizou buscas em sua residência. No local, os policiais apreenderam mais haxixe e cocaína, ecstasy (incluindo a versão em pó), maconha, balanças de precisão e materiais para embalagem.

O suspeito também revelou que os entorpecentes vinham do Marrocos, informação confirmada pela análise do passaporte do português, que registrava viagem recente ao país.Os dois homens foram encaminhados à delegacia e presos em flagrante.

