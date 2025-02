A PJF divulgou o esquema especial de trânsito para o Carnaval JF 2025, que começa oficialmente nesta sexta-feira (14). As mudanças visam garantir a fluidez do tráfego nas principais vias afetadas pelos blocos carnavalescos. A programação será concentrada nos circuitos Roza-Estação e Parque-Estação, exigindo alterações e desvios no transporte público e interdições de vias.

Alterações no trânsito

Circuito Parque-Estação

As linhas de ônibus que circulam por essa região não sofrerão mudanças de trajeto, porém, os foliões devem ficar atentos a possíveis retenções no tráfego. Trechos das avenidas Barão do Rio Branco e Getúlio Vargas, próximos à Rua Halfeld, poderão apresentar lentidão. Além disso, a parte baixa da Rua Halfeld e a Rua Doutor Paulo de Frontin estarão bloqueadas durante os eventos.

Circuito Roza-Estação

O trânsito será bloqueado na Avenida Francisco Bernardino, no trecho entre a Rua Benjamin Constant (viaduto Roza Cabinda) e a Praça da Estação. Outras interdições ocorrerão em vias adjacentes, incluindo trechos das ruas Ângelo Falci, Marechal Deodoro, Fonseca Hermes, Floriano Peixoto, São Sebastião, Batista de Oliveira, Hipólito Caron e Travessa Doutor Prisco. Com isso, os pontos de ônibus dessa região serão transferidos para locais alternativos.

Mudanças no transporte público

Diversas linhas de ônibus terão seus itinerários alterados temporariamente. Os ajustes incluem desvios para garantir a circulação dos veículos sem interferir nos circuitos da folia. Confira algumas das principais alterações:

Linhas 101, 102, 103, 105, 107, 109, 110, 116, 150 e 155: desvio pelas avenidas Getúlio Vargas, Itamar Franco e Barão do Rio Branco.

Linhas 300 a 399: novos trajetos passando pelas ruas Osório de Almeida, Pinto de Moura, da Bahia e Pernambuco, além das avenidas Brasil e Getúlio Vargas.

Linhas 400 a 448: mudanças envolvendo a Avenida Sete de Setembro, Rua Carlos Otto e Avenida Brasil.

Linhas 519 a 549: trajetos adaptados para a Avenida Itamar Franco, Rua Benjamin Constant e Avenida Brasil.

Linhas 532 a 547: novos percursos utilizando a Avenida Brasil e a Rua Barão dos Cataguases.

Linhas 516 a 777: ajustes que incluem passagens pela Avenida dos Andradas, Rua Roberto de Barros e Avenida Itamar Franco.

Desvios aos domingos

Nos domingos de Carnaval, haverá um esquema especial devido à realização da Feira da Avenida Brasil. As mudanças envolvem desvios adicionais para diversas linhas de ônibus, mantendo a circulação ordenada no entorno do evento.

Tags:

Carnaval