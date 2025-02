Um incêndio atingiu um carro elétrico na madrugada deste sábado (15) no Bairro Cascatinha, em Juiz de Fora. De acordo com testemunhas, dois suspeitos jogaram combustível no veículo e atearam fogo, fugindo em seguida.

Segundo o Corpo de Bombeiro, as chamas não atingiram a bateria do carro e ninguém se feriu. Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio.