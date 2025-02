A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou nessa sexta-feira (14), em conjunto ao Conselho Municipal de Desportos (CMD), o edital do Programa Bolsa Atleta de Juiz de Fora. O programa tem como objetivo selecionar bolsas para atletas e paratletas, envolvidos nas práticas de esportes de rendimento, em modalidades olímpicas, paralímpicas, ou reconhecidas em nível regional, nacional e/ou internacional.

As inscrições já estão abertas e vão até o próximo dia 24. Detalhes sobre as oportunidades podem ser verificados no link e em anexo. Após o preenchimento, as inscrições deverão ser entregues na Secretaria de Esporte e Lazer no horário de 08h30 às 11h30 e de 14h30 às 17h30. Ao todo serão oferecidas 62 bolsas, divididas em desporto e paradesporto, nas categorias individual, coletiva, técnica e estudantil.

“O Programa permite que os atletas tenham uma preparação mais tranquila, pois poderão subsidiar com material de treino, viagens e alimentação, por exemplo. Isso comprova o compromisso do município com desenvolvimento no esporte na cidade”, destaca o secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Matta.

O atleta interessado no financiamento esportivo deve residir em Juiz de Fora, não receber salário de entidade de prática desportiva, comprovar resultados obtidos em atividades esportivas nos últimos três anos e apresentar um projeto esportivo na modalidade em que atua, entre outras exigências. Para atletas a nível estudantil, ainda é necessário comprovar matrícula em instituição de ensino pública ou privada. Além disso, na bolsa estudantil, deve ser apresentado um projeto envolvendo eventos esportivos escolares.

O Programa Bolsa Atleta de Juiz de Fora é um cumprimento à Lei Municipal n° 14.553, de 06 de janeiro de 2023, regulamentada pelo Decreto nº 15.802, de 16 de março de 2023.





