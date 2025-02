Na tarde deste sábado (15), por volta das 15h30, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para combater um incêndio de grandes proporções em um ferro-velho localizado na BR-040, na Rua Lindberg Pereira, no bairro Passo Del Rey, em Juiz de Fora. O fogo teve origem na reignição de um veículo elétrico que havia sido incendiado no dia anterior (14), no bairro Cascatinha.

O veículo foi removido para o ferro-velho no dia 15. No entanto, horas depois, as chamas voltaram a se propagar, atingindo outras carcaças de veículos próximas. Ao todo, 16 carcaças foram incendiadas.

Não houve feridos.



