A Prefeitura de Juiz de Fora, em parceria com o Conselho Municipal de Desportos, anunciou nesta sexta-feira (14) a abertura das inscrições para o Programa Bolsa Atleta. A iniciativa tem como objetivo incentivar o desenvolvimento esportivo da cidade, oferecendo apoio financeiro a atletas e paratletas que competem em modalidades olímpicas, paralímpicas ou reconhecidas em âmbitos regional, nacional e internacional.

Inscrições e requisitos

Os interessados podem se inscrever até o dia 24 de fevereiro. As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Esporte e Lazer, no horário das 08h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. Ao todo, serão disponibilizadas 62 bolsas, contemplando modalidades individuais, coletivas, técnicas e estudantis.

Para concorrer ao benefício, os candidatos devem atender a critérios específicos, como:

Residir em Juiz de Fora;

Não receber salário de entidade de prática desportiva;

Comprovar participação e resultados em competições nos últimos três anos;

Apresentar um projeto esportivo dentro da modalidade em que atua.

No caso de estudantes, além dos requisitos acima, é necessário comprovar matrícula em instituição de ensino pública ou privada e apresentar um projeto envolvendo eventos esportivos escolares.

Benefícios do programa

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Matta, a bolsa possibilita que os atletas foquem em sua preparação de forma mais estruturada, podendo utilizar o recurso para aquisição de materiais esportivos, viagens e alimentação. "O Programa permite que os atletas tenham uma preparação mais tranquila, pois poderão subsidiar com material de treino, viagens e alimentação, por exemplo. Isso comprova o compromisso do município com o desenvolvimento do esporte na cidade", afirmou Matta.

Base legal e regulamentação

O Programa Bolsa Atleta de Juiz de Fora é regulamentado pela Lei Municipal n° 14.553, de 06 de janeiro de 2023, e pelo Decreto nº 15.802, de 16 de março de 2023. O edital completo e os documentos necessários para a inscrição estão disponíveis no site da Prefeitura de Juiz de Fora.