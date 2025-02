Juiz de Fora e região terão semana ensolarada e com temperaturas que podem chegar aos 40ºC. De acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), uma onda de calor que começou no Sul do país chegou até a região Sudeste, e consequentemente, na Zona da Mata.

A Onda de calor se estenderá até o dia 21 de fevereiro e com temperaturas que variam entre 34°C e 39°C. Também há previsão de chuva para esta semana.