Um ciclista, cuja idade não foi informada, morreu após se envolver em um acidente com uma carreta no km 790 da BR-040, em Juiz de Fora. O acidente ocorreu no último sábado (15), na pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Concer, concessionária responsável pela rodovia, equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento à vítima. No entanto, o ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu durante o transporte para o hospital.

A PRF esteve no local, mas não soube informar como ocorreu o acidente. As circunstâncias do ocorrido serão investigadas pelas autoridades competentes.





