A PRF prendeu na madrugada desta segunda-feira (17) um homem de 55 anos suspeito de importunação sexual dentro de um ônibus de aplicativo que fazia o trajeto Rio de Janeiro-Belo Horizonte. O caso ocorreu por volta da 1h35, quando o veículo foi abordado na Unidade Operacional da PRF em Juiz de Fora, na BR-040, após uma denúncia encaminhada pelo Centro de Comando e Controle Regional da instituição.

De acordo com a PRF, o homem, residente de Santa Luzia (MG), foi encontrado imobilizado pelos passageiros, sem sinais de agressão. A vítima, uma mulher de 26 anos moradora de Belo Horizonte, relatou que desde o início da viagem o suspeito demonstrava comportamento estranho, mexendo-se constantemente e encostando nela repetidamente.

Em determinado momento, ao tentar se levantar para buscar água, a mulher foi impedida pelo homem, que insistiu em pegar a bebida por ela. A vítima então passou a observar mais atentamente o comportamento do suspeito e percebeu que ele gemia e sussurrava enquanto manipulava seus genitais por cima da roupa, com uma das mãos posicionada entre suas pernas e as dela. Pouco depois, o homem colocou uma das mãos dentro da própria bermuda e continuou com os movimentos.

A mulher reagiu e confrontou o suspeito verbalmente, chamando a atenção dos demais passageiros, que imobilizaram o homem. O suspeito admitiu que estava se masturbando. A PRF então conduziu o autor, a vítima e as testemunhas à Delegacia da Polícia Civil de Juiz de Fora para a adoção das medidas cabíveis.

