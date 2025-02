A Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) promulgou a Lei nº 15.065/25, que autoriza a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) a distribuir gratuitamente sensores digitais de glicose para pacientes com diabetes tipo 1. A iniciativa é da vereadora Cida Oliveira (PT) e busca oferecer mais qualidade de vida e segurança no controle da glicemia. “A monitorização do controle glicêmico é fundamental no tratamento do diabetes, especialmente do tipo I, mais frequente em crianças e adolescentes”, avalia Cida.

A distribuição ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, e os sensores serão entregues mediante indicação médica.

Monitoramento sem picadas

A vereadora destaca que o monitoramento contínuo da glicose é essencial para o tratamento do diabetes tipo 1, especialmente entre crianças e adolescentes. O sensor, do tamanho de uma moeda, é fixado no braço com um adesivo e permite acompanhar as variações da glicemia sem a necessidade de picadas constantes.

Cida Oliveira também mencionou que outras cidades, como Poços de Caldas, São Lourenço e o Distrito Federal, estudam projetos semelhantes. Para ela, essa inovação tecnológica facilita o dia a dia dos pacientes e pode ajudar a reduzir os custos hospitalares com complicações do diabetes no SUS.

Tags:

Diabetes | Saúde