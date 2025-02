Agentes da Polícia Rodoviária Federal- PRF realizaram a apreensão de uma carga de cigarros irregulares em Juiz de Fora avaliada em quase R$1.000.000,00. Os cigarros são produzidos por uma empresa situada em Duque de Caxias/RJ que não tem autorização para produção de algumas marcas que estavam no veículo.

A carga tinha como destino a capital federal - Brasília, mas após uma fiscalização detalhada dos agentes da PRF, foram encontradas as irregularidades que motivaram a sua apreensão.

A empresa produtora dos cigarros não tem autorização da ANVISA para produção de algumas marcas, além de em outras utilizar nas embalagens layouts não autorizados por induzir o consumidor a confundi-los com produtos de outros fabricantes.

EMPRESA É REINCIDENTE EM IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E FISCAIS

No mês passado foram flagradas duas cargas produzidas pela mesma empresa, uma em Muriaé e outra em Três Corações, com irregularidades fiscais e sanitárias avaliadas em R$5.000.000,00 (cinco milhões de Reais) sendo as mesmas destinadas posteriormente para perdimento.

A ocorrência foi encaminhada para as Delegacias da Receita Federal e Polícia Federal em Juiz de Fora.

