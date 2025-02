Na quinta-feira (20), às 20h, o Cine-Theatro Central será palco do tradicional Concerto de Carnaval, realizado pela Orquestra Sinfônica Pró-Música. Sob a regência do maestro Victor Cassemiro, o evento promete uma fusão entre a música erudita e os ritmos da música popular brasileira. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na recepção do teatro a partir desta terça-feira (18).

Segundo o maestro Cassemiro, o concerto é uma oportunidade de resgatar a magia e das festas de Momo. "E vai além, com um repertório que surpreende ao mesclar a grandiosidade da música clássica com os ritmos populares. Teremos, por exemplo, o Concerto para Dois Violinos de Bach, uma das joias do barroco, além de versões inusitadas como Gonna Fly Now (tema de Rocky em ritmo de samba), Feira de Mangaio e um pot-pourri de sambas-enredo", explica o maestro.

Criado em 2020, antes da pandemia de Covid-19, o Concerto de Carnaval tem a proposta de apresentar clássicos de compositores brasileiros e internacionais sob uma nova perspectiva. Os arranjos especiais incorporam ritmos contemporâneos brasileiros como samba, forró e axé, tornando a experiência musical mais dinâmica e acessível ao público.





