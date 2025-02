A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, recebeu nesta quarta-feira (19) o ator e diretor Caio Blat e sua equipe para discutir a realização do longa-metragem Cacilda Becker, em cena aberta. O encontro aconteceu no gabinete da prefeita e contou com a presença dos produtores Belisário Franca e Abdon Couto, além do diretor de fotografia Gustavo Habda. A visita do grupo à cidade incluiu um tour pelo Cine-Theatro Central, onde ocorrerão as filmagens em junho de 2025.

O projeto marca uma parceria entre Caio Blat e o Polo Audiovisual de Juiz de Fora, consolidando o município como um importante cenário para produções cinematográficas. O filme terá como protagonistas o próprio Blat e a atriz Débora Falabella.

Além da equipe do longa, participaram do encontro o pró-reitor de Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Marcus Ribeiro; o assessor especial para desenvolvimento do Polo Audiovisual de Juiz de Fora, César Piva; e o diretor-geral da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Rogério de Freitas.

Freitas destacou a importância da iniciativa, ressaltando que "a cidade acolhe com entusiasmo as filmagens de ‘Cacilda Becker, em cena aberta’, que representa a primeira parceria do Polo Audiovisual de Juiz de Fora, contando com o apoio fundamental da UFJF". Já a prefeita Margarida Salomão enfatizou a relevância do projeto para a cidade: "Além dos lindos cenários, temos também profissionais supercapacitados para a realização de longas e curtas-metragens, o que fortalece Juiz de Fora no setor audiovisual", frisou, mencionando ainda os impactos econômicos positivos da produção.

O filme Cacilda Becker, em cena aberta é uma ficção viabilizada com recursos do Fundo Setorial de Audiovisual (FSA), da Agência Nacional de Cinema (Ancine), e conta com o apoio da Prefeitura de Juiz de Fora, da Funalfa, do Polo Audiovisual de Juiz de Fora e da UFJF, por meio de sua Pró-Reitoria de Cultura

Tags:

Cultura | Geral