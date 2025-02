A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta quarta-feira (19), um homem de 30 anos condenado pelo homicídio de uma adolescente grávida em 2015, no bairro Bom Jardim, em Juiz de Fora. Ele estava foragido desde 2021 e foi localizado na zona rural de Argirita, a cerca de 80 quilômetros de Juiz de Fora, onde trabalhava como caseiro.

Após investigações, os policiais identificaram o paradeiro do condenado e fizeram a prisão. Durante a abordagem, constataram que ele vivia com a companheira, que também é suspeita de envolvimento no crime. À época do homicídio, ela tinha 16 anos. Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

Relembre o crime

O homicídio ocorreu no dia 17 de setembro de 2015. A vítima, uma adolescente de 17 anos grávida de dois meses, foi assassinada após uma discussão com a vizinha, então menor de idade, sobre o uso de um varal de roupas.

De acordo com as investigações, o homem segurou a vítima enquanto sua companheira a esfaqueava no peito, atingindo o coração. A jovem tentou pedir socorro e caminhar até sua casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os suspeitos fugiram e permaneceram foragidos por 20 dias, até se apresentarem na delegacia de Juiz de Fora. Eles foram indiciados por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. O inquérito foi concluído em 21 de setembro de 2015.

Em 2021, o homem foi condenado a 18 anos de reclusão em regime fechado, mas permaneceu foragido até sua captura. A PCMG segue investigando o caso, e a participação da companheira segue sob análise da Justiça.