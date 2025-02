Um motociclista de 46 anos ficou ferido após bater contra uma capivara na Avenida Garcia Rodrigues Paes, no bairro Barbosa Lage, em Juiz de Fora. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (19), mobilizando uma equipe do Samu.

De acordo com o Samu, o condutor da moto sofreu dores no tórax direito e relatou dificuldades para respirar. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado para o HPS para avaliação médica.

Ainda segundo as informações apuradas, havia um passageiro na motocicleta no momento do acidente. No entanto, ele recusou atendimento e não apresentou ferimentos aparentes.

Tags:

acidente | Ferido | Motociclista