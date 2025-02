A partir desta sexta-feira (21), as ruas Pinto de Moura e Alagoas terão inversão no sentido do fluxo de veículos. A rua Pinto de Moura passa a operar no sentido Rua Osório de Almeida - Avenida Brasil, em toda a sua extensão, incluindo a passagem em nível do local. Já a rua Alagoas atuará no sentido Avenida Brasil - Rua da Bahia. O trecho da rua da Bahia entre as ruas Pinto de Moura e Alagoas passa a ser mão dupla.

Por conta da alteração, a linha 311 - Santa Tereza terá um ajuste no trajeto. Confira: … Avenida Brasil, Rua Alagoas, Rua da Bahia, Rua Pernambuco, Avenida Brasil, … O ponto de parada, antes localizado na Rua Pinto de Moura, será transferido para o segundo quarteirão da Rua Alagoas.

Com a mudança, a rota indicada para os motoristas que desejam acessar o Cemitério Municipal e o Bairro Bom Pastor é o Viaduto Engenheiro Renato José Abramo. A sinalização do local está passando por adequações. Agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) estarão orientando os motoristas sobre as alterações.