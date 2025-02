A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu mandado de busca e apreensão, além de bloquear contas bancárias e determinar a quebra de sigilo bancário de um homem, de 39 anos, suspeito de aplicar um golpe eletrônico contra uma mulher de 72 anos, com quem manteve um breve relacionamento amoroso. A ação aconteceu na última terça-feira (18) em Juiz de Fora.

A vítima procurou a 3ª Delegacia de Polícia Civil para registrar o crime. Durante as investigações, foi apurado que o suspeito solicitou um empréstimo de R$ 25 mil à mulher e, para efetivar a transferência via Pix, instalou em seu próprio celular o aplicativo bancário da vítima, obtendo acesso total à conta. Após o término do relacionamento, ele zerou a conta bancária da mulher, subtraindo aproximadamente R$ 100 mil. Com o dinheiro furtado, adquiriu um veículo, que foi apreendido e será restituído à vítima.

As investigações coordenadas pelo delegado Daniel Buchmüller também revelaram que o suspeito mantinha contato, por aplicativos de mensagens, com outras mulheres idosas, simulando envolvimentos amorosos para obter vantagens financeiras. O homem, que é casado, teve todas as suas contas bloqueadas.

A PCMG segue investigando o caso para a completa responsabilização do suspeito e a identificação de outras possíveis vítimas

