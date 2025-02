A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, nesta quinta-feira (20), operação que resultou na prisão de um homem, de 42 anos, suspeito de furtar equipamentos de combate a incêndio em diversos estabelecimentos comerciais e unidades de saúde, em Juiz de Fora.

As investigações conduzidas pelas equipes da 3ª e da 4ª Delegacia de Polícia apontaram que o suspeito se apresentava como funcionário de empresas especializadas em manutenção de equipamentos contra incêndio ou como servidor da prefeitura. Utilizando essa estratégia, ele enganava funcionários dos estabelecimentos e retirava mangueiras e outros itens sob o pretexto de levá-los para manutenção.

O suspeito fez diversas vítimas, incluindo grandes redes de lojas de departamentos, supermercados, unidades de saúde, entre outras. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 60 mil. O delegado que conduziu as investigações, Rodrigo Rolli, pontua outros danos.

"Além das perdas financeiras, a reposição dos equipamentos furtados não ocorre de imediato, pois o processo é complexo e depende da disponibilidade das empresas prestadoras do serviço. Isso pode comprometer a segurança do local e ampliar o risco de incêndios com grandes proporções, atingindo imóveis vizinhos", explica.

Trabalho investigativo

As investigações tiveram início em janeiro deste ano, após uma série de furtos desse tipo na cidade. Com base nos levantamentos, imagens e provas coletadas, a PCMG identificou o suspeito e representou ao Poder Judiciário pela expedição de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.

Os policiais civis localizaram o investigado na residência dele, onde foi realizada a prisão e o cumprimento das medidas judiciais. As apurações seguem em andamento para identificar outras possíveis vítimas e circunstâncias dos crimes

Tags:

Furto | Homem | Polícia