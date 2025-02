A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) abre licitação para projeto de reestruturação viária da região do bairro Francisco Bernardino. O projeto, feito em parceria com o Moinho JF, visa melhorar o fluxo de trânsito na avenida Juscelino Kubitschek, Rua Manoel Diniz da Silva e região. O edital ficará aberto até as 9h30 do dia 15 de abril.

A iniciativa também busca trazer a ressignificação e ocupação da rua Berta Halfeld Paleta, que hoje é inutilizada, além de reduzir congestionamentos e garantir maior fluidez ao tráfego, especialmente nos horários de pico.

O Edital Completo poderá ser obtido por empresas interessadas no Portal de Compras Públicas, no site da Prefeitura de Juiz de Fora e no Portal Nacional de Contratações Públicas.

Projeto de Reestruturação Viária

Em estudo realizado pela PJF, foi identificado que a avenida Juscelino Kubitschek enfrenta sobrecarga de veículos, agravada pela ocupação de uma faixa da via por ônibus, reduzindo a capacidade de circulação de carros. Para solucionar esse problema, o projeto de reestruturação viária prevê a pavimentação e implementação da Rua Berta Halfeld Paleta e a transferência dos pontos de ônibus da avenida Juscelino Kubitschek para essa via.

Além da reorganização viária com retornos na avenida Juscelino Kubitschek, a proposta considera a criação de uma nova ligação entre a avenida e a BR-040, através da adequação da estrada vicinal conhecida como "Estrada do Morro do Sabão". Essa conexão possibilitará o desvio do tráfego de veículos pesados para o Distrito Industrial do bairro Milho Branco e do bairro Amazônia, reduzindo o impacto na avenida principal.

Outro aspecto abordado é a infraestrutura de drenagem da região, especialmente no entorno do Córrego Humaitá. O projeto propõe soluções como jardins de chuva, ampliação de áreas permeáveis e uso de vegetação nativa para mitigar impactos ambientais e melhorar as condições de macrodrenagem. Para os pedestres, a iniciativa prevê a requalificação dos espaços públicos, garantindo acessibilidade e segurança, com ampliação de áreas verdes, mobiliário urbano e melhoria da passarela sobre a linha férrea.