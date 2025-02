Na noite do último sábado (22), um motociclista de 39 anos sofreu uma queda de aproximadamente 10 metros do viaduto localizado na Rua Roberto de Barros, em Juiz de Fora. O acidente ocorreu por volta das 21h00.

De acordo com informações do Samu, a vítima sofreu fratura exposta no braço direito e na perna esquerda, além de um traumatismo leve. O motociclista recebeu atendimento no local, foi medicado e encaminhado ao HPS da cidade.